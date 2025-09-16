Haberler

Edirne'de Köy Yollarının Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı ve işçilere teşekkür etti. Çalışmalar kapsamında toplamda 16 kilometrelik yolun önümüzdeki hafta tamamlanması hedefleniyor.

Edirne'de köy yollarını asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Süleymandanişment, Tatarlar ve Doğanköy'de asfalt atılan yollarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Asfaltlama çalışması yapan işçilere teşekkür eden Vali Sezer, "Allah sizlerden razı olsun, gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz." dedi.

İl Özel İdaresi tarafından Doğanköy'e yapılan 3 kilometrelik bağlantı yolunun tamamlandığını aktaran Vali Sezer, "Şimdi de Tatarlar ve Süleymandanişment arasındaki 7 kilometrelik yolun birinci kat asfaltı yapılıyor. Burası da bir çok köyün kullandığı ve ilk kez asfaltla buluşan yollardan bir tanesi. Buradan da Sarıdanişment ve Tatarlar yolunu tekrar yapacağız. Toplamda 16 kilometrelik yolu inşallah önümüzdeki hafta bitireceğiz. Hayırlı olsun." dedi.

Sıcak asfalt çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini anlatan Sezer, grup yollarının bir çoğunu sıcak asfaltla buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Vali Sezer, incelemelerinin ardından Doğanköy ve Tatarlar köyünde vatandaşlarla kahvehanede bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Sezer, her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
Seren Serengil'den yıllar sonra gelen Emrah itirafı

Seren Serengil seneler sonra asıl bombayı patlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime ortaya çıktı

En sevdiği Türkçe kelime bakın neymiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.