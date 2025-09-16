Edirne'de Köy Yollarının Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'de köy yollarını asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Süleymandanişment, Tatarlar ve Doğanköy'de asfalt atılan yollarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Asfaltlama çalışması yapan işçilere teşekkür eden Vali Sezer, "Allah sizlerden razı olsun, gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz." dedi.

İl Özel İdaresi tarafından Doğanköy'e yapılan 3 kilometrelik bağlantı yolunun tamamlandığını aktaran Vali Sezer, "Şimdi de Tatarlar ve Süleymandanişment arasındaki 7 kilometrelik yolun birinci kat asfaltı yapılıyor. Burası da bir çok köyün kullandığı ve ilk kez asfaltla buluşan yollardan bir tanesi. Buradan da Sarıdanişment ve Tatarlar yolunu tekrar yapacağız. Toplamda 16 kilometrelik yolu inşallah önümüzdeki hafta bitireceğiz. Hayırlı olsun." dedi.

Sıcak asfalt çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini anlatan Sezer, grup yollarının bir çoğunu sıcak asfaltla buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Vali Sezer, incelemelerinin ardından Doğanköy ve Tatarlar köyünde vatandaşlarla kahvehanede bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Sezer, her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirtti.