Edirne'de köy yollarında 11,5 kilometrelik sathi kaplama tamamlandı

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Edirne İl Özel İdaresince yürütülen yol çalışmaları kapsamında bazı köylerde toplam 11,5 kilometrelik sathi kaplama çalışması tamamlandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, il genelinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra köy yollarında sathi kaplama uygulamalarına da devam ettiklerini belirtti.

Çalışmalar kapsamında Kulubalık köyü içinde 3 kilometre, Sarıdanişment ile Tatarlar köyleri arasında 6 kilometre ve Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyü içinde 2,5 kilometrelik yol sathi kaplamayla yenilendi.

Ciğerci, Edirne'nin farklı noktalarında yol standardını ve ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, tamamlanan yatırımların ilçe ve köy sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA