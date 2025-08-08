Edirne'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını sıcak asfalt ile buluşturarak yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Keşan'a bağlı Türkmen köyünde 2.5 kilometrelik sıcak asfalt serimi yapıldı. İpsala'nın köylerinde de çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Keşan'a bağlı Türkmen köyünde 2.5 kilometrelik yola sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Yol yapım çalışmalarının İpsala'nın köylerinde süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
