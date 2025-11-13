Edirne'de Kovalamaca: Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Yakalandı
Edirne'de kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonrası yakalandı. Devrilen motosikletin sürücüsü ve yolcusu hastaneye kaldırıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikleti takibe aldı. Motosiklet, İstasyon Mahallesi'nde yolu kapatan polis aracına çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü B.B.Y. ve yolcu U.U.Y. sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis aracında hasar oluştu.
Ehliyetsiz sürücüye 46 bin 621 lira ceza uygulandı, motosiklet yediemin otoparkına çektirildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel