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Edirne'de kaybolan iki çocuk için Meriç Nehri'nde arama 2. gününde sürüyor

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Edirne'de kaybolan iki çocuk için Meriç Nehri'nde arama 2. gününde sürüyor
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Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan Irak uyruklu düzensiz göçmen ailenin botu Meriç Nehri'nde alabora oldu; kaybolan iki çocuk için arama 2. gününde sürüyor. AFAD, jandarma ve deniz polisi nehirde tarama yaparken, adacıkta mahsur kalan çocuk hastanede kurtarılamamıştı.

Edirne'de, Yunanistan'a geçmeye çalışan Irak uyruklu düzensiz göçmen ailenin bulunduğu botun Meriç Nehri'nde alabora olması sonucu kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor.

Kayıp çocuklar için dün AFAD ve jandarma ekiplerinin sudan ve havadan başlattığı arama çalışmalarına jandarma su altı arama kurtarma ve deniz polisi de katıldı.

Ekipler, çocukların kaybolduğu bölgede sondalama yöntemiyle nehrin tabanında arama yaptı, dron ile de havadan yüzey tarandı.

Edirne'de dün anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Irak uyruklu ailenin bulunduğu bot, Meriç Nehri'nde alabora olmuş; anne, baba ve çocuklardan biri nehirdeki adacığa çıkmayı başarmış, 2 çocuk ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Adacıkta mahsur kalan anne, baba ve çocuk AFAD ekiplerince karaya çıkarılmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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