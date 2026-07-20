Haberler

Uzunköprü'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 20 Göçmen Yakalandı

Uzunköprü'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 20 Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polisin durdurduğu kapalı kasa kamyonette 20 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü R.P. gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polisin durdurduğu kapalı kasa kamyonette 20 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü R.P. (43) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ile Uzunköprü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasında, ilçeye gelen bir kamyonette kaçak göçmenlerin bulunduğu belirlendi. Pehlivanköy yolu kavşağında oluşturulan uygulama noktasına gelen kamyonet polis tarafından durdurularak arandı. Yapılan kontrollerde kamyonetin kasasında yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye, Irak ve Somali uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı, sürücü R.P. de gözaltına alındı. Kamyonette, 1 şişme bot, 1 çift kürek ve 1 pompa ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas'ın yeni lideri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde yeni rakibi belli oldu
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor
Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti

Spor salonunda iğrenç görüntü
Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, tüm hayatı değişti

Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, imrenerek bakılan adama dönüştü

Evlere kadar girdiler! İstanbul'da dev çekirge alarmı

Evlere kadar girdiler! İstanbul'da dev çekirge alarmı
FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada

Bizim Çocuklar'a bir şok daha!