Uzunköprü'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 20 Göçmen Yakalandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polisin durdurduğu kapalı kasa kamyonette 20 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü R.P. (43) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ile Uzunköprü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasında, ilçeye gelen bir kamyonette kaçak göçmenlerin bulunduğu belirlendi. Pehlivanköy yolu kavşağında oluşturulan uygulama noktasına gelen kamyonet polis tarafından durdurularak arandı. Yapılan kontrollerde kamyonetin kasasında yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye, Irak ve Somali uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı, sürücü R.P. de gözaltına alındı. Kamyonette, 1 şişme bot, 1 çift kürek ve 1 pompa ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı