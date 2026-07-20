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Edirne'de kamyonet kasasında 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de kamyonet kasasında 20 düzensiz göçmen yakalandı
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Uzunköprü'de durdurulan kamyonette Suriye, Irak ve Somali uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kamyonette 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pehlivanköy kavşağı yakınlarında uygulama noktasında R.P'nin kullandığı kamyoneti durdurdu.

Kapalı kasa kamyonette Suriye, Irak ve Somali uyruklu toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Araçta bot, kürek ve pompa da ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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