Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde bayramlaşma programı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, müdürlük ve bağlı kuruluşlardaki idareciler ve personel bayramlaştı.

Programda konuşan İl Müdürü Harun Tohumcu, bayramların, paylaşmanın öneminin vurgulandığı, manevi bir iklimin oluştuğu mübarek günler olduğunu belirtti.

Dünyadaki zulmün son bulmasını ve ihtiyaç sahiplerinin muhtaçlığının ortadan kalkmasını temenni eden Tohumcu, İslam aleminin ve personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Sarı, personelle bayramlaştı

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı, kurum personeliyle bayramlaştı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bayram tatili öncesi İl Müdürlüğünde bayramlaşma programı düzenlendi.

Personelle bayramlaşan Sarı, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

AFAD'dan üniversite öğrencilerine eğitim

AFAD tarafından Trakya Üniversitesi öğrencilerine eğitim verildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığı ve YÖK arasındaki iş birliği kapsamında, Trakya Üniversitesi Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu öğrencilerine Enkazda Arama Kurtarma Temel Eğitimi verildi.

Teorik eğitim ardından öğrenciler enkazda arama ve kurtarma çalışması yaptı.