Edirne'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele: 2 Bin Samuray Arısı Doğaya Salındı
Edirne'de tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele başlatılarak 2 bin adet samuray arısı doğaya salındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, çevre dostu yöntemlerin önemine vurgu yaptı.
Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'kahverengi kokarcanın ülkesel entegre mücadele yönetimi projesi' kapsamında Edirne'de biyolojik mücadele çalışmaları başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ın katılımıyla Sarayiçi ve Karaağaç mahallelerinde 'kahverengi kokarcanın' doğal düşmanı olan 2 bin adet samuray arısı doğaya salındı. Samuray arıları, kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek popülasyonunu doğal yollarla kontrol altına alıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bu faydalı böceklerin doğaya ve tarım alanlarına olan katkısına dikkat çekerek vatandaşlara, "Lütfen samuray arılarına zarar vermeyin. Bu biyolojik mücadele çalışmalarına destek olun" uyarısında bulundu. Ayrıca zararlılarla mücadelede çevre dostu yöntemlerin önemine vurgu yapılarak, biyolojik dengeyi koruyan bu tür projelerin artarak devam edeceği belirtildi.