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Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri düzenlendi

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Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri düzenlendi
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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında öğrenci, veli, kamu personeli ve mahalle sakinlerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında öğrenci, veli, kamu personeli ve mahalle sakinlerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü ekipleri, Şehit Adnan Tunca Özel Eğitim ve Anaokulu velileriyle bir araya gelerek kadına yönelik şiddetle mücadele ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu hizmet modelleri hakkında bilgi verdi.

Yıldırım ve Sabuni mahallelerinde düzenlenen bilgilendirme faaliyetlerinde de mahalle sakinlerine kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetler anlatıldı.

Dr. Sadık Ahmet Turizm Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik eğitimde ise şiddetin türleri, başvuru mekanizmaları, güvenli iletişim ve Bakanlığın hizmet modelleri ele alındı.

Ekipler ayrıca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü personeline 6284 sayılı Kanun ve şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA
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