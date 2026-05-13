'Kadına şiddet' ihbarına giden polis, 3 milyon liralık kaçak ürün ele geçirdi; 2 gözaltı

Edirne'de, kadına şiddet ihbarı nedeniyle yapılan polis kontrolünde 3 milyon TL değerinde uyuşturucu hap ve kaçak ürün ele geçirildi. Sürücü ile birlikte bulunan kadın gözaltına alındı.

EDİRNE'de, 'kadına şiddet' ihbarına giden polis ekiplerinin minibüste ve sürücüsünün evinde yaptığı aramada, piyasa değeri 3 milyon TL olan uyuşturucu hap ve kaçak ürün ele geçirildi. Sürücü C.A. ile yanındaki G.Ç. adlı kadın gözaltına alındı.

Olay, kentin Güney Çevre Yolu mevkisinde meydana geldi. 'Kadına şiddet' ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, C.A adlı erkek sürücü ile kadın yolcu G.Ç.'nin içinde olduğu 34 CGU 114 plakalı minibüsü durdurdu. G.Ç. bu sırada polise araçta uyuşturucu ve kaçak ürün bulunduğunu ihbar etti. Ekiplerin araçta yaptığı aramada uyuşturucu hap ve uyarıcı madde bulundu. Polis daha sonra şüphe üzerine, sürücü C.A.'nın Abdurrahman Mahallesi Aydın Sokak'taki deposunda da arama yaptı. Depoda, piyasa değeri 3 milyon TL olan 30 bin kaçak ürün geçirildi. C.A. ve G.Ç. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
