Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Edirne Temsilciliği tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında film gösterimi ve söyleşi programı düzenlendi.

İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal farkındalığın artırılması temalı film izletildi.

Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide, katılımcılarla şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerileri ve hukuki haklar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve film eleştirmeni Okan Toprak ile klinik psikolog Tuğba Baki Çelik filmi yorumladı.

KADEM Edirne Temsilcisi Tuğba Ekrikaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin insanlık onuruna yönelmiş bir saldırı olduğunu belirtti.

Şiddetle mücadelenin ancak topyekun bir bilinç ve kararlılıkla başarıya ulaşabileceğini vurgulayan Ekrikaya, "KADEM olarak, kadınların her alanda güvenle ve onuruyla var olabilmesi için farkındalık çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün burada sanatın birleştirici ve düşündürücü gücüyle bir araya gelerek şiddete karşı ortak bir duruş sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

KADEM Edirne Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Yasemin Soytürk ise kadına yönelik şiddetin toplumsal ve psikolojik boyutlarını değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Soytürk, kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel bir eylem olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bazen bir tehditte, bazen bir baskıda, bazen susturulan bir seste, bazen yok sayılan bir iradede kendini gösterir. Özellikle son yıllarda kadına yönelik şiddet bambaşka bir kılıkla karşımıza çıkmıştır. Kadın için belirlenen güzellik algıları yüzünden kadınlara belli bir kiloda, belli bir beden ve yüz şeklinde ve belli bir yaş aralığında olmaları adeta dayatılmaktadır. Belirlenen normlar dışındaki kadın ise açık bir psikolojik şiddetin hedefi haline gelmektedir ve hiç şüphe yoktur ki güzellik dayatması psikolojik şiddetin en ağır şekli haline gelmiştir."

Çağın uydurulmuş güzellik normlarına uymayan kadının sistematik şekilde eleştiriye maruz kaldığını ve yaratılmış haline yabancılaştırıldığını ifade eden Soytürk, kadınların korkmadan yaşadığı, özgürce karar verebildiği ve eşit haklara sahip olduğu bir toplumun herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Önder Coşğun, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programın sonunda Edirne Emniyet Müdürlüğü ve KADEM Edirne Temsilciliği kütüphanede kurduğu stantta katılımcılara broşür dağıttı, bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA