Edirne'de 128 parça porselen ele geçirildi

Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule'den yurda giren bir otomobilde yaptığı aramada Avrupa'dan kaçak yollarla getirilen 128 parça porselen ele geçirdi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule'den yurda giren bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, Avrupa'dan kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 128 parça porselen ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
