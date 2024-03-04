Edirne'de Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Çavuşköy köyünde izinsiz kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Zanlıların yanında bulunan 2 telsiz, tablet, yer altı görüntüleme cihazı ve kazı aletlerine el konuldu.

Şüpheliler gözaltına alındı.