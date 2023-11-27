Edirne'de Kaçak Elektronik Eşyalar Ele Geçirildi
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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda kaçak elektronik eşyalar ele geçirildi. Edirne Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Yapılan aramalarda 14 oyun konsolu ve 8 robot süpürge gümrük kaçağı olarak tespit edildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda kaçak elektronik eşyalar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.
Ekipler çeşitli adreslerde yaptığı aramalarda gümrük kaçağı 14 oyun konsolu ile 8 robot süpürge ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel