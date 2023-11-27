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Edirne'de Kaçak Elektronik Eşyalar Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda kaçak elektronik eşyalar ele geçirildi. Edirne Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Yapılan aramalarda 14 oyun konsolu ve 8 robot süpürge gümrük kaçağı olarak tespit edildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.