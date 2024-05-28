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Edirne'de jandarmanın eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Budakdoğanca, Karabulut, Uzgaç ve Tayakadın köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek hırsızlık, dolandırıcılık ve çocukların suça sürüklenmemesi konularında bilgilendirme yapıyor. Ayrıca ilkokul öğrencilerine zararlı alışkanlıklardan korunma ve 112 İhbar hattının kullanımı hakkında eğitim veriliyor.

Edirne'de jandarmanın eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, merkeze bağlı Budakdoğanca, Karabulut, Uzgaç ve Tayakadın köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara, hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık, saadet zinciri sistemi dolandırıcılığı konularında bilgi verildi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri de eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Kemal köyünde ilkokul öğrencilerine çocukların suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması ve 112 İhbar hattının doğru kullanılması amacıyla eğitim verildi.

Eğitimin ardından personel, öğrencilerle futbol oynadı.

Kaynak: AA / Güncel

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