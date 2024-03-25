Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, İpsala ilçesine halk pazarını ziyaret ederek, satış yapan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtarak bilgilendirici broşür dağıttı.

Jandarma okul servislerini denetledi

Edirne'de jandarma ekiplerinin okul servislerine yönelik denetimleri devam ediyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda trafik jandarması, Uzunköprü İlçesi Kırcasalih beldesi ve Çöpköy Mahallesi'nde eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servislerini denetledi.

Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Jandarmanın bulduğu yaralı keklik tedavi edilip doğaya salınacak

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kınalı keklik tedavi altına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Enez ilçesi Çeribaşı köyü yakınlarında avcılık denetimleri yaptığı sırasında bir kuşun uçamadığını fark etti.

Yarası nedeniyle uçamadığı anlaşılan kınalı keklik, bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Keklik, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.