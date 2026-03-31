Edirne'de öğrencilere akran zorbalığı anlatıldı

Edirne Kırkpınar İl Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen seminerde, sosyolog Gamze Çapkın akran zorbalığı, siber zorbalık ve bu konularda dikkat edilmesi gereken hususlara dair bilgiler verdi.

Edirne'de Kütüphane Haftası kapsamında "İyileştiren Kütüphane" temasıyla ortaokul öğrencilerine yönelik akran zorbalığı semineri düzenlendi.

Edirne Kırkpınar İl Kütüphanesinde gerçekleştirilen programda, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog Gamze Çapkın tarafından "Akran Zorbalığı" konulu sunum yapıldı.

Seminerde zorbalığın tanımı, nedenleri ve çocuklar üzerindeki etkileri ele alınırken, erken farkındalığın önemi vurgulandı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, özellikle günümüzde yaygınlaşan siber zorbalık konusuna dikkat çekildi.

Sunumda, akran zorbalığının fiziksel, sözlü ve dijital ortamlarda nasıl ortaya çıkabileceği örneklerle anlatıldı.

Bu tür durumlarla karşılaşıldığında izlenmesi gereken yollar da öğrencilere aktarıldı.

Çapkın, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek, internet ortamında paylaşılan bilgilerin kalıcı olabileceğini belirtti.

Kime güvenildiğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Çapkın, ailevi ve özel bilgilerin başkalarıyla paylaşılmaması uyarısında bulundu.

Siber zorbalığın bireyler üzerinde ciddi psikolojik etkiler oluşturabileceğini ifade eden Çapkın, bu tür durumlarla karşılaşan öğrencilerin ailelerinden, öğretmenlerinden veya yetkili kurumlardan destek almalarının önemine işaret etti.

Program öğrencilerin sorularını cevaplanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
