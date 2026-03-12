Haberler

Edirne'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Edirne Lisesi Müdürü, Ersoy'un vatanseverliğini ve milli marş için gösterdiği özveriyi vurguladı. Törende ödüller sahiplerini buldu.

Edirne'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne Lisesince Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim ve Sanat Merkezi Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, Mehmet Akif Ersoy'un, cephe gerisinde kalemini silah, sözünü kalkan yapan ruhun en gür sesi olduğunu söyledi.

Ersoy'un milli marş için düzenlenen yarışmaya, ödülün hayır kurumuna bağışlanması şartıyla katıldığını anımsatan Şentürk, "Tacettin Dergahının duvarlarına kazınan o mısralar 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde ayakta alkışlanarak kabul edildi. O günlerde büyük maddi sıkıntılar çekmesine rağmen 500 liralık ödülü yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten Darül Mesai'ye bağışlaması, onun karakterinin ve vatan sevgisini en somut nişanesidir." diye konuştu.

Törende ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen resim, güzel okuma ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkanı Filiz Gencan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ve Vali Yunus Sezer tarafından verildi.

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci olan Uzunköprü Karapınar Ortaokulu öğrencisi Elif Fatma Özkan, marşın 10 kıtasını okudu.

Vali Sezer tarafından alnından öpülerek tebrik edilen Özkan, ayakta alkışlandı.

Program, öğrenciler tarafından hazırlanan "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" adlı oratoryonun sahnelenmesiyle sona erdi.

Törene, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Edirne İdare Mahkemesi Başkanı Yasin Ayna, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu

Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı isim bakan yardımcısı oldu
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu

Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı isim bakan yardımcısı oldu
Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu

3-0'lık maça damga vuran kare!
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj