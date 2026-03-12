Edirne'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Edirne'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne Lisesince Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim ve Sanat Merkezi Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, Mehmet Akif Ersoy'un, cephe gerisinde kalemini silah, sözünü kalkan yapan ruhun en gür sesi olduğunu söyledi.

Ersoy'un milli marş için düzenlenen yarışmaya, ödülün hayır kurumuna bağışlanması şartıyla katıldığını anımsatan Şentürk, "Tacettin Dergahının duvarlarına kazınan o mısralar 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde ayakta alkışlanarak kabul edildi. O günlerde büyük maddi sıkıntılar çekmesine rağmen 500 liralık ödülü yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten Darül Mesai'ye bağışlaması, onun karakterinin ve vatan sevgisini en somut nişanesidir." diye konuştu.

Törende ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen resim, güzel okuma ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkanı Filiz Gencan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ve Vali Yunus Sezer tarafından verildi.

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci olan Uzunköprü Karapınar Ortaokulu öğrencisi Elif Fatma Özkan, marşın 10 kıtasını okudu.

Vali Sezer tarafından alnından öpülerek tebrik edilen Özkan, ayakta alkışlandı.

Program, öğrenciler tarafından hazırlanan "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" adlı oratoryonun sahnelenmesiyle sona erdi.

Törene, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Edirne İdare Mahkemesi Başkanı Yasin Ayna, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.