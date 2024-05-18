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Edirne'de iş vaadiyle kandırılan Hindistan vatandaşı kurtarıldı

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Edirne'ye gelen Hindistan vatandaşı, iş vaadiyle kandırılarak alıkonuldu ve ailesinden fidye istendi. Polis operasyonuyla kurtarılan kişi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de iş vaadiyle kandırıldığı kişilerce alıkonularak ailesinden fidye istenen Hindistan vatandaşı, polis tarafından kurtarıldı. 3'ü Pakistan uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne'ye gelen Hindistan vatandaşı A.K.R'den haber alınamadığı, ailesine işkence görüntüleri gönderen şüphelilerin oğullarını serbest bırakmak için 500 bin rupi istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları çalışma sonucu A.K.R'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Cami Sokak'taki bir evde alıkonulduğu tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda A.K.R. kurtarıldı, Pakistan uyruklu 3 şüpheli ile evi kiralayan Türk vatandaşı M.K. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ruhsatsız tüfek, 220 avro ve 16 bin 230 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, A.K.R, ifadesinin alınmasının ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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