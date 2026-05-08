Haberler

Edirne'de afetlerde yabancı ekiplerle koordinasyon için öğretmenlere eğitim

Edirne'de afetlerde yabancı ekiplerle koordinasyon için öğretmenlere eğitim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de düzenlenen 'Temel Afet Bilinci ve INSARAG Standartlarında İletişim-Koordinasyon Eğitimi' ile, uluslararası arama kurtarma ekipleriyle etkili iletişim ve koordinasyon sağlanması amaçlandı. 255 yabancı dil öğretmeninin katıldığı eğitim, AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Edirne'de İngilizce öğretmenlerine yönelik "Temel Afet Bilinci ve INSARAG Standartlarında İletişim-Koordinasyon Eğitimi" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimle, olası afet ve acil durumlarda Türkiye'ye gelecek uluslararası arama kurtarma ekipleriyle sağlıklı iletişim ve koordinasyon kurulmasına katkı sunulması amaçlandı. 6 periyot halinde düzenlenen programa kentte görev yapan 255 yabancı dil öğretmeni katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu'nun AFAD Koordinayon Merkezindeki açılış konuşmasını yaptığı programda, öğretmenlere afet anlarında etkili iletişim, kriz koordinasyonu ve uluslararası ekiplerle çalışma süreçleri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Volkan Uygur
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

İşte Özgür Özel'in Burcu Köksal'a attığı tek cümlelik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo'dan 'Messi' tezahüratlarına küfür gibi tepki

En sonunda bunu da yaptı!

Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Ekmek kavgası canından etti
Araçların önünü kesti, 'polisim' deyip havaya ateş açtı

"Polisim" deyip trafiği birbirine kattı, havaya 2 kere ateş etti
32 milyon TL bütçeli dizinin fişi çekildi

32 milyon TL bütçeli dizinin fişi çekildi
Ronaldo'dan 'Messi' tezahüratlarına küfür gibi tepki

En sonunda bunu da yaptı!

Shakira bombayı patlattı! İşte Dünya Kupası'nın şarkısı

12 yıllık hasret bitti, yine dünya onu konuşacak

Sevgili yaptığına bin pişman! Olay adam için toplanan imza sayısı 40 milyonu geçti

Bu görüntüyü affetmediler!