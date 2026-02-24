Edirne'de 'imar ruhsatında usulsüzlük' operasyonunda 13 şüpheli adliyede

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edirne'de imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda; gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 8 şüpheliden Edirne Belediyesi İmar Müdürü Dinçer A., belediye meclis üyesi Nedim M. ile Ertan Emre K. ve Hamdullah B., tutuklandı. Diğer şüpheliler K.N., E.G. ve S.Z., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. U.Ç., R.B. ve H.K. için ise konutu terk etmeme tedbiri alındı.

Umut IŞIK-Batuhan SEVER/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı