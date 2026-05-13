Haberler

Edirne Valiliği İYEMER, eğitimlerini sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi, Trakya'nın ilk yardımcı ve eğitici eğitmen ihtiyacını karşılamak için açıldı. 2024 itibariyle Sağlık Bakanlığı onayıyla 'Eğitici Eğitim Merkezi' olarak hizmet verecek.

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER), Trakya'nın ihtiyacı olan ilk yardımcı ve eğitici eğitmenlerinin sayısını artırmayı hedefliyor.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Valilik bünyesinde Türkiye'de açılan ilk ve tek merkez olma özelliği taşıyan İYEMER, 13.07.2024 itibariyle Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından "Eğitici Eğitim Merkezi" olarak yetkilendirildi.

İYEMER bünyesinde kurulan merkez, ilk eğitici eğitmenlerini yetiştirdi. 5 gün 40 saat süren eğitimin 6. gününde Sağlık Bakanlığı adına İl Sağlık Müdürlüğünün görevlendirdiği sınav gözetmenleri eşliğindeki 4 aşamalı sınavda başarılı olan kursiyerler, 5 yıl süreyle geçerliliği olan sertifikalı ilkyardım eğitici eğitmeni olmaya hak kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İYEMER Müdürü Ayten Ülgü Sünetçiler, acil ve afet durumlarında hayat kurtaran ilk yardım eğitimlerini yaygınlaştırarak belgeli ilk yardımcılar ve eğitmenler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Toplumu ilk yardım konusunda harekete geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Sünetçiler, "Doğru ve bilinçli yapılan ilk yardım hayat kurtarır' sloganıyla çıktığımız bu yolda merkezimizde Bakanlık onaylı sertifikalı temel ilk yardım eğitimlerimizi ve eğitici eğitimlerimizi aralıksız vermeye devam ederek, Trakya Bölgesinin ihtiyacı olan ilk yardımcı ve eğitmenleri yetiştirerek her geçen gün sayılarını artırmak hedefimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dini tören istemiyorum' diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı

"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı

Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı
Bakan Gürlek: UYAP AI Karar Destek Sistemi'ni hayata geçiriyoruz

Türk yargısında yeni dönem! Yapay zeka destek sistemi geliyor
Amedspor'dan Icardi iddialarına yanıt

Amedspor'dan beklenen açıklama!
Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu
Bayrampaşa Hali karıştı! 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltında

Savaş "hali"! 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltında
Oyuncu Alp Balkan'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti

'Eczacı Bahadır'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti