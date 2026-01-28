Edirne'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığındaki toplantıda kurum müdürleri yapacakları çalışmalar ve projelerine ilişkin bilgi verdi.

Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez ve kurum müdürleri katıldı.