Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
E.Y'nin kullandığı 22 NP 956 plakalı motosiklet, Zübeyde Hanım Caddesi'nde R.A. idaresindeki 22 AEF 160 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile E.A. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA