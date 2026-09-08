Haberler

Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.Y'nin kullandığı 22 NP 956 plakalı motosiklet, Zübeyde Hanım Caddesi'nde R.A. idaresindeki 22 AEF 160 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile E.A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

Alevler dört bir yandan ilerliyor, tahliyeler başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Esenler'de, evde çıkan tartışmada silahlı saldırgan dehşet saçtı: 3 ağır yaralı var

İstanbul'da gece yarısı dehşet: Bu sokaktan 3 ağır yaralı çıktı

TIR kabininde yıllarca süren çocuk istismarı deşifre edildi: Savcılık idam istedi

En büyüğü 9 yaşındaki 4 çocuğa yıllarca kabusu yaşattılar

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Hakim Ziyech'in yeni takımı duyuruldu

Yeni takımı duyuruldu
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı

Mahkemede bir anda yere yığıldı! Hakimin kararı değişmedi
Sayıştay'a yeni isim atandı

Gece yarısı dikkat çeken atama