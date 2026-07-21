Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Müftülüğü'nün düzenlediği Etkili Hutbe Sunum Yarışması'nda Hüseyin Sağlık birinci oldu. Sağlık, Tekirdağ'daki bölge finalinde Edirne'yi temsil edecek. İpsala'da ise Belediye Başkanı ve Tarım Müdürü, Kaymakam Güzel'i ziyaret etti.

Edirne Müftülüğünce düzenlenen Etkili Hutbe Sunum Yarışması'nda Hüseyin Sağlık birinci oldu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, 2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Etkili Hutbe Sunum Yarışması il aşaması, Edirne Taşlık Camisi'nde gerçekleştirildi.

Yarışmada Meriç ilçesini temsil eden Hasırcıarnavut Köyü Camisi'nde görevli Hüseyin Sağlık birinci oldu.

Sağlık'ın Tekirdağ'da gerçekleştirilecek bölge finalinde Edirne'yi temsil edeceği belirtildi.

İpsala Kaymakamı Güzel'e ziyaret

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kerman ve Köse, Güzel'e makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette, ilçede yürütülen tarımsal faaliyetler, devam eden projeler ve üreticilere yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Volkan Diriker ve İpsala Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy da ziyarette yer aldı.

Kaynak: AA / Volkan Uygur
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sunucu Melike Çelik, havuz başından bikinili video paylaştı

Melike, havuz başından bikinili video paylaştı
Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?
MHP'li ilçe başkanı Ali Savaş motosiklet kazasında ağır yaralandı

MHP'li ilçe başkanı motosiklet kazasında ağır yaralandı
Alanda neden az kişi vardı? İşte olay yaratan konserin perde arkası

Alan neden boş kaldı? Olayın aslı çok başka çıktı

e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu

e-Devlet'teki bu hizmete akın var! Milyonlar aynı ekrana koşuyor
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu

Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım
Altında rüzgar tersine döndü

Altını olanlar dikkat! Rüzgar tersine döndü