Edirne'de asayiş
Edirne'de bir iş yerinden cep telefonu çalınması, bir motosikletin park halindeyken kaybolması ve Keşan'da kendini bankacı olarak tanıtan dolandırıcılara 18 bin lira kaptırılması üzerine üç ayrı şikayette bulunuldu. Şüphelilerden H.C. gözaltına alındı.
Edirne'de iş yerinden cep telefonu çalınan kişi şikayette bulundu.
Şükrüpaşa Mahallesi'nde İ.Ş'nin iş yerinde cep telefonu çalındı.
Yapılan kamera incelemesinde cep telefonunu alan şüpheli tespit edildi.
Olayla ilgili H.C. gözaltına alındı.
Motosikleti çalınan kişi şikayette bulundu
Edirne'de motosikleti çalınan kişi şikayette bulundu.
Barutluk Mahallesi'nde motosikletini park eden A.K. döndüğünde aracını yerinde bulamadı.
A.K. polis merkezi amirliğine giderek şikayette bulundu.
Dolandırılan kişi polise başvurdu
Keşan ilçesinde kendisini bankacı gibi tanıtanlara dolandırılan kişi polise başvurdu.
Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan O.K. kendisini bankacı gibi tanıtan kişilere 18 bin lira gönderdi.
Dolandırıldığını anlayan O.K. polis merkezi amirliğine giderek şikayette bulundu.