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Edirne'de Hırsızlık, Alkollü Sürücülere Ceza ve Park Yeri Kavgası

Edirne'de Hırsızlık, Alkollü Sürücülere Ceza ve Park Yeri Kavgası
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Edirne'de bir kişinin evinden ziynet eşyaları çalındı. Eski eşi gözaltına alındı. Ayrıca, alkollü araç kullanan sürücülere ceza kesildi ve park yeri tartışması sonucu bir kişi darbedildi.

Edirne'de bir kişinin evindeki ziynet eşyaları çalındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan G.D. evindeki ziynet eşyaları ve bir miktar paranın yerinde olmadığını fark etti.

G.D'nin şikayeti üzerine eski eşi G.A. gözaltına alındı.

Alkollü sürücülere ceza

Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler S.Ö. ve E.A'ya ceza uygulandı.

Denetimlerin süreceği kaydedildi.

Aracı zarar gören ve darbedilen sürücü şikayetçi oldu

Keşan ilçesinde bir sürücü park yeri tartışması sonucu kendisini darbeden ve aracına zarar veren şüpheliden şikayetçi oldu.

Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan A.Y. ve Ö.A. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.Y. darbedildi ve aracı zarar gördü.

Polis merkezine giden A.Y. şikayetçi oldu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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