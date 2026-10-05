Edirne'de Hıdırlık Tabya müzesini 3 yılda 120 bin 44 kişi ziyaret etti

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Edirne İl Genel Meclisinde, Hıdırlık Tabya başta olmak üzere kentteki 30'a yakın tarihi tabyayı kapsayan "Edirne Tabyaları Tarih ve Kültür Rotası" oluşturulması önerildi.

İl Genel Meclisi, Çiğdem Gegeoğlu'nun başkanlığında Meclis Salonu'nda toplandı.

Toplantıda, Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi'nin son 3 yıldaki ziyaretçi sayısı ve mevcut durumuna ilişkin Turizm Komisyonu'nca hazırlanan rapor görüşüldü.

Komisyon Başkanı Salih Akar, rapora ilişkin yaptığı sunumda, Edirne Müze Müdürlüğüne bağlı olarak 30 Aralık 2021'den bu yana hizmet veren Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi'ni son 3 yılda 120 bin 44 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Müzenin mevcut potansiyelinin daha etkin kullanılması ve ziyaretçi sayısının artırılması gerektiğini belirten Akar, Hıdırlık Tabya ile kentteki diğer tabyaları kapsayan "Edirne Tabyaları Tarih ve Kültür Rotası" oluşturulmasını önerdi.

Akar, öğrencilere yönelik düzenli rehberli müze ve tarih programları hazırlanmasının, Balkan ülkelerinden gelecek ziyaretçiler için farklı dillerde bilgilendirme ve dijital içeriklerin artırılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Müzenin dijital tanıtımının güçlendirilmesi ve gençlerin ilgisini çekecek interaktif içeriklerin geliştirilmesi gerektiğini aktaran Akar, Şükrü Paşa'nın karargahı olarak Edirne savunmasına tanıklık eden tarihi yapının, kentin Balkan tarihini araştıran, tanıtan ve gelecek kuşaklara aktaran bir turizm ve eğitim merkezi haline gelebileceğini kaydetti.

Toplantıda gündemde yer alan diğer maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA