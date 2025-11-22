Haberler

Edirne'de Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, hayvancılık sektörünün mevcut durumu, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. İl Müdürü İslam Köse, üreticilerle işbirliği yaparak sürdürülebilir hayvancılığı destekleyeceklerini belirtti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde "Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse başkanlığında yapılan toplantıda, hayvancılık sektörünün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Üreticilerin daha verimli, sürdürülebilir ve güçlü bir hayvancılık faaliyetini sürdürebilmesi adına yürütülecek ortak çalışmalar değerlendirildiği toplantıda yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, üreticiler ve birliklerle işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş, Edirne Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Taşkın, Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tuncay Tuna, Edirne Koyun-Keçi Damızlık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Arif Hikmet Akbay ve Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez katıldı.

Kaynak: AA

