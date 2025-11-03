Edirne'de Hayvan Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hayvan aşılama ve küpeleme çalışmaları devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, teknik personel tarafından hayvan sağlığı çalışmaları kapsamında aşılama, küpeleme ve mikroçip uygulamaları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve kayıt sisteminin güncel tutulması amaçlanıyor.

Hayvan varlığının korunması ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmalar, il genelinde düzenli olarak devam ediyor.