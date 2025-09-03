Edirne'de Halk Sağlığı Haftası Kapsamında Bilgilendirme Standı Açıldı

Edirne Sağlık Müdürlüğünce 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Saraçlar Caddesi'nde bilgilendirme standı açıldı.

Sağlık ekipleri ve Yeşilay Edirne Şubesi üyeleri, vatandaşları sigara ve tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgilendirdi, karbonmonoksit ölçümü gerçekleştirdi.

Ekipler, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlar Sigara Bırakma Polikliniklerine yönlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Halk Sağlığı Haftası'nda 7 farklı temayla vatandaşları bilgilendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İlk olarak "Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı" temasıyla sigara ve tütün ürünlerinin zararlarıyla ilgili çalışma yapıldığını belirten Yıldırım, "Bu kapsamda bugün bir kamu kurumunda Sigara Bırakma Polikliniği çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda sigara denetimi yapılacak. Burada amacımız asla ceza vermek değil. Tam tersine sigara içip sağlığını kaybeden bireylerin kendilerini cezalandırmasını engellemeyi hedefliyoruz." dedi.

Yıldırım, sigara kullanımı ve tütün ürünleri kullanımını en aza indirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların sağlık kuruluşları, ALO 171 ve ALO 184'e başvurabileceklerini anlatan Yıldırım, "Bağımlılık noktasında halkımızı bilinçlendirmek istiyoruz. İlimizde Sigara Bırakma Polikliniğine yılda ortalama 2 bin başvuru var. Biz bu sayıyı çok artırmak istiyoruz. Bağımlılıkla mücadeleye ara vermeden devam edeceğiz. Tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında 11 tim oluşturduk. Bu ekipler yıl boyunca kenti gezerek vatandaşları bilgilendirecekler." diye konuştu.