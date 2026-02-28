Haberler

Sırtında taşıdığı halının içerisinde sakladığı ruhsatsız av tüfeğiyle yakalandı

Güncelleme:
Keşan ilçesinde, motosikletli polis ekipleri tarafından durdurulan bir şüphelinin sırtında taşıdığı halının içinde ruhsatsız av tüfeği ve 25 fişek ele geçirildi. A.A. isimli şahıs gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde sırtında halıyla yürüyen A.A.'nın durumundan şüphelendi. Polis, durdurduğu A.A.'nın taşıdığı halının içerisinde ruhsatsız av tüfeği ve şarjör içerisinde 25 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
