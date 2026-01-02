Yol kenarına hafriyat döken kamyon sürücüsüne 63 bin lira ceza; olay anı kamerada

EDİRNE'de yol kenarına çevreyi kirletecek ve taşıt yoluna engel oluşturacak şekilde hafriyat döken kamyon sürücüsüne 63 bin 592 lira ceza kesildi. Edirne Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gereği yapıldı. Yola hafriyat döken sürücü yakalandı" ifadeleri kullanılarak, olayın görüntülerine yer verildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kamera izleme çalışmaları kapsamında Karaağaç Mahallesi'ndeki Yüksek Hızlı Tren Köprüsü yakınında, yol kenarına çevreyi kirletecek ve taşıt yoluna engel oluşturacak şekilde hafriyat döken kamyon sürücüsü tespit edildi. Polis tarafından yakalanan sürücüye, 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında 5 ayrı maddeden 13 bin 592 lira, Edirne Belediyesi ekiplerince ise 'Kabahatler kanunu' kapsamında 50 bin lira olmak üzere toplam 63 bin 592 lira idari para cezası uygulandı. Edirne Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gereği yapıldı. Yola hafriyat döken sürücü yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve çevreye zarar veren hiçbir ihlale müsamaha gösterilmeyecek, denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Trafik güvenliğini ve çevreyi tehdit eden durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Biz gereğini yaparız" ifadeleri kullanılarak, olayın görüntülerine yer verildi.