Edirne'de Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi
Edirne'de durdurulan Bulgaristan plakalı otomobilde gümrük kaçağı 2 bin 730 süs eşyası takı ile 43 dondurulmuş deniz ürünü ele geçirildi. Gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Bulgaristan plakalı araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 730 süs eşyası takı ile 43 dondurulmuş deniz ürünü ele geçirildi. Gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, Bulgaristan uyruklu sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.