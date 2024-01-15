Edirne'de Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Bulgaristan plakalı araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 730 süs eşyası takı ile 43 dondurulmuş deniz ürünü ele geçirildi. Gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, Bulgaristan uyruklu sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel