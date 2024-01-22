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Edirne'de Gümrük Kaçağı 10 Oyun Konsolu ve 28 Şişe İçki Ele Geçirildi

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Edirne'de yapılan denetimler sırasında şüpheli bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 10 oyun konsolu ve 28 şişe içki ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı 10 oyun konsolu ve 28 şişe içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimler sırasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

yapılan aramada gümrük kaçağı 10 oyun konsolu ve 28 şişe içki ele geçirildi.

Araç sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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