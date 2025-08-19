Edirne'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış

Edirne'de aniden etkili olan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Meteoroloji, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını beklerken bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları, akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarda sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
