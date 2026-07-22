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Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu

Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu
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Edirne'de öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Hava sıcaklığı 35 dereceden 22 dereceye düştü.

Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar, sağanaktan korunmak için binaların girişleri ile otobüs duraklarına sığındı.

Sağanak öncesi 35 derece ölçülen hava sıcaklığı 22 dereceye kadar düştü.

Kentte sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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