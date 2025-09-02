Haberler

Edirne'de Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Edirne'de düzenlenen operasyonda, polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığından aranan S.E. (57) saklandığı evde yakalandı. Operasyonda toplamda 6 ikamette arama yapıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 6 ikamette arama yapıldı.

Aramada "Yurt dışına bir Türk veya yabancıyı çıkarmaya imkan sağlama" suçundan aranan S.E. (57) yakalandı.

S.E. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
