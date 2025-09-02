Edirne'de Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
Edirne'de düzenlenen operasyonda, polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığından aranan S.E. (57) saklandığı evde yakalandı. Operasyonda toplamda 6 ikamette arama yapıldı.
Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçısı saklandığı evde yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmen kaçakçılığı suçundan aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 6 ikamette arama yapıldı.
Aramada "Yurt dışına bir Türk veya yabancıyı çıkarmaya imkan sağlama" suçundan aranan S.E. (57) yakalandı.
S.E. işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel