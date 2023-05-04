Edirne'de göçmen kaçakçılığı hükümlüsü yakalandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki denetimleri esnasında durumundan şüphelendikleri N.O'yu durdurdu.
Şüphelinin UYAP sorgusunda göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel