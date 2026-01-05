Edirne'de gençler sabah namazında buluştu.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Muradiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, ilahiler, sohbet ve dua ile devam etti.

Namazın ardından gençlere caminin tarihi hakkında bilgiler verildi ve ikramda bulunuldu.

Programa, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz ile Edirne Müftüsü Ercan Aksu da katıldı.

Yeşilbis grubu bisiklet turu düzenledi

Yeşilay Edirne Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Yeşilbis grubu, bisiklet turu düzenledi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen turda şehrin simge mekanlarında pedal çevrildi.

Selimiye Meydanı'nda başlayan tur, aynı noktada sona erdi.

Yeşilay Trakya Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, yıl boyunca turların süreceğini kaydetti.

Keşan'da üstyapı çalışmaları sürüyor

Keşan ilçesinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Uğur Mumcu Caddesi'nde kaldırım yapım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, caddenin yol imalat çalışmalarının planlanan program çerçevesinde sürdüğü kaydedildi.