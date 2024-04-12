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Edirne'de Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

EDİRNE - Edirne'de Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Edirne'de Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı tarafından "Kudüs ve Gazze için gıyabi cenaze namazı ve bayramlaşma" adlı program düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi koordinasyonunda Eski Cami'de Cuma Namazı çıkışı Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ardından ise namaza katılan cemaat kendi arasında bayramlaştı.

Gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Gazze Dünya Güncel Haberler

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