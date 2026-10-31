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Edirne'de gaziler öğrencilerle buluştu

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Edirne'de gaziler öğrencilerle buluştu
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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" kapsamında gaziler Fevzi Demir ve İbrahim Aksal öğrencilerle bir araya geldi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" kapsamında gaziler Fevzi Demir ve İbrahim Aksal öğrencilerle bir araya geldi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" Projesi kapsamında gazilerin gençlerle buluşmaya devam ettiği belirtildi.

Çocuklara ve gençlere milli ve manevi değerlerin aşılanması, vatan müdafaası için yapılan fedakarlıkların öğretilmesi ve geleceğe bu bilinçle yön verilmesi amacıyla??????? başlatılan proje kapsamında Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir program gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, gaziler Fevzi Demir ve İbrahim Aksal'ın öğrencilere deneyimlerini aktardığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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