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Edirne'de Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi

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Edirne'de Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi
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Edierne'de Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Edierne'de Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlene tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anıta çeleklerin sunulmasının ardından Garnizon Komutanlığı adına konuşan Piyade Teğmen Enes Şayık, gazilerin birlik ve beraberliğin yaşayan sembolleri olduğunu belirterek, Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gazilere olan vefa borcunu hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Genel Sekreteri Gazi Fevzi Demir de gaziliğin vatan için fedakarlığın en önemli simgelerinden olduğunu vurguladı.

Demir, "Gazilik vatan için bedel ödemektir. Gazilik, millet için gerektiğinde kendi hayatından vazgeçebilmek, bayrağın yere düşmemesi için kendini siper etmektir." dedi.

Programa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğeneral Harun Aydoğdu, Edirne Belediye Başkan Vekili Gökçe Onur Öktem, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, gaziler, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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