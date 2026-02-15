Haberler

Edirne'de fırtına etkili oluyor

Edirne'de fırtına etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan fırtına, bazı ağaçların devrilmesine ve bir otomobilin hasar görmesine neden oldu. Ekipler, devrilen ağaçları kaldırarak yol ve kaldırımlardaki su birikintileriyle müdahale etti.

Edirne'de fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bir otomobil zarar gördü.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kıyık Caddesi'nde fırtınanın etkisiyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Araçta hasar meydana gelirken, devrilen ağaç Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

Ekipler farklı noktalardaki ağaç devrilmelerine de müdahale etti.

Fırtınanın ardından etkili olan sağanak nedeniyle yol ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın hafta ortasına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi

Tedesco'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmedi
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca

Yaptıklarına akıl sır ermiyor
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi

Tedesco'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmedi
İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt

Dünyanın gözü önünde tartıştılar! Küfürler havada uçuştu
Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap

Forvet transferi sorusuna çarpıcı cevap: Attığımız gollerle belli