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Edirne'de fırtına ağaçları devirdi, Uzunköprü'de yüzme havuzu binasının çatısı uçtu

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Edirne'de etkili olan fırtına nedeniyle Saraçlar Caddesi'nde bir ağaç devrildi; Uzunköprü'de bazı ağaçlar devrilirken yüzme havuzunun bulunduğu binanın çatısı uçtu. Meriç'te bazı ağaçlar yan yattı; kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Edirne'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Saraçlar Caddesi'nde bir büfenin yanında bulunan ağaç devrildi.

Belediye ekipleri, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Kentte gün boyunca etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, binalarda hasar meydana geldi.

Uzunköprü ilçesinde de rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrilirken, bir yüzme havuzunun bulunduğu binanın çatısı uçtu.

Meriç ilçesinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yan yattı.

Hava sıcaklığının 22 derece olduğu kentte, kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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