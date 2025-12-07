Haberler

Edirne'de firari suçlunun intihar girişimi

Edirne'de, 41 yıl 4 ay 12 gün hapis cezası bulunan firari A.O., polislerin kendisini yakalamak için eve gelmesi üzerine tabanca ile intihara kalkıştı. Olayda A.O. etkisiz hale getirilirken, onu evinde saklayan H.P. de gözaltına alındı.

EDİRNE'de iki ayı suçtan kesinleşmiş 41 yıl 4 ay 12 gün hapis cezası bulunan firari A.O., kendisini yakalamaya gelen polisleri görünce tabanca ile intihara kalkıştı. Elindeki silah alınıp, etkisiz hale getirilen O.A. ile onu evinde saklayan H.P. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, 'Geceleyin yağma' suçundan 40 yıl 3 ay 27 gün, 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 41 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.O.'nun Edirne'de saklandığı adresi tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polisin geldiğini gören A.O., kapı arkasına saklanarak elindeki tabanca ile intihara kalkıştı. Polis, A.O.'nun tabancayı kullanmasına fırsat vermeden etkisiz hale getirdi. A.O.'yı evinde sakladığı belirtilen H.P. de gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör ile 3 mermi gele geçirildi. İki kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Umut IŞIK/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
