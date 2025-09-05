Edirne'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Haberler

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. L.A. ve O.E.M., sırasıyla yağma ve uyuşturucu suçlarından aranıyordu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Saçlımüsellim köyünde "yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.A. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E.M'yi yakaladı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
