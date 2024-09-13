Edirne'de FETÖ ve PKK şüphelileri yakalandı

2 FETÖ VE 1 PKK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Edirne'de güvenlik güçleri, Meriç ilçesi ve merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri H.G. ve P.S. ile 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan S.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,