Edirne'de FETÖ ve PKK şüphelileri yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, Meriç ilçesi ve merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri H.G. ve P.S. ile 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan S.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
2 FETÖ VE 1 PKK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Edirne'de güvenlik güçleri, Meriç ilçesi ve merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri H.G. ve P.S. ile 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan S.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Ünsal YÜCEL/EDİRNE,