Edirne'de sınırı geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan biri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 3 şüpheli yakalandı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, Kiremitçisalih köyünde askeri yasak bölgede şüpheli bir grup tespit etti.

FETÖ üyeliğinden aranan E.K, dolandırıcılık suçundan kaydı ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan E.Ö. ile zanlıların sınırdan yasa dışı şekilde geçmesine yardımcı olan Ş.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.