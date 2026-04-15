Edirne'de sınırı geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesi şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Şüpheliler arasında aranan FETÖ üyesi E.K. ve dolandırıcılıktan kaydı bulunan E.Ö. ile onlara yardımcı olan Ş.A. bulunuyor. Jandarma, şüphelilerin işlemlerine devam ediyor.

Edirne'de, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan biri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 3 şüpheli yakalandı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, Kiremitçisalih köyünde askeri yasak bölgede şüpheli bir grup tespit etti.

FETÖ üyeliğinden aranan E.K, dolandırıcılık suçundan kaydı ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan E.Ö. ile zanlıların sınırdan yasa dışı şekilde geçmesine yardımcı olan Ş.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
